Les Mondiaux de Budapest touchent doucement à leur fin, c’est donc l’heure des relais. Jamais dans son histoire les Belgians Cheetahs, notre relais féminin de 4x400m n’a paru aussi fort. Menées par une Cynthia Bolingo, fraîchement couronnée d’une 5e place mondiale, les autres filles du relais sont aussi dans de très bonnes formes : "C’est clair que sur papier, les filles ont montré de belles choses", explique Cynthia Bolingo. "Certaines ont battu leur record personnel, d’autres en sont très proches. Je pense qu’on est vraiment une bonne équipe, après en championnats, tout est possible mais c’est clair que sur papier, on est en forme". Un sentiment partagé par la coach, Carole Bam : "Quand on regarde les chronos individuels de cette année, c’est clairement la meilleure équipe des Cheetahs que j’ai eue. Elles sont très régulières sous les 52 secondes. J’ai une bonne équipe mais il faut voir le niveau à côté".

Jamais les Cheetahs n’ont semblé aussi fortes et aussi bien armées pour entamer des Mondiaux. Du coup, pour elles qui sont souvent habituées aux places d’honneur ou aux médailles en chocolat (4es des Championnats d’Europe 2018, 5es des Championnats du Monde 2019 ou 7es aux JO de Tokyo), l’ambition pour cette édition 2023 monte encore d’un cran : "C’est vrai que malheureusement, on n’est jamais montée sur la boîte", rappelle Camille Laus. "Mais on a montré année après année qu’on faisait partie des meilleures équipes du monde. Je pense que la régularité payera un jour et on garde espoir".