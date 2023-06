Petit Doudou de Mons : jusqu'à 2 à 3 heures d'attente pour assister au combat

Les festivités du Doudou de Mons s'achèvent ce dimanche avec un combat spécial "par et pour les enfants" sur la Grand-Place. Dès 9h30, les familles étaient invitées à retirer leur t-shirt sur la Place du Parc. Les enfants ont été ensuite répartis en fonction de leur taille pour se préparer au combat contre le dragon.

On a ça dans le sang !

"On fait la file depuis 7h30 du matin pour qu'ils puissent aller faire le combat comme les grands", nous confie Léna, une maman. Hugo, lui, est acteur. cette année. "Je fais homme de feuilles, annonce-t-il fièrement. On est Montois, on a ça dans le sang !", ajoute-t-il du haut de ses 12 ans.

Pour les parents comme pour les enfants, l'attente a été longue. Après 2 à 3 heures d'attente, le "Petit Combat" a pris place de 12h30 à 13 heures sur la Grand-Place, avant de continuer de faire la fête toute la journée.