« Petit concert à l’aube », le Festival Musiq3 s’adresse aux plus jeunes

Sur le plateau deux interprètes attendent le public. Benjamin Eppe est à la flûte et aux percussions. Fabienne van de Driessche est au violoncelle et au chant. Les répertoires se confondent et les timbres s’enlacent. La musique de Jean-Sébastien Bach croise celle d’Eric Satie. La voix du violoncelle entre en dialogue avec les idiophones du udu et du hang. Au fil de la représentation, la pénombre se dissipe. Le jour se lève et grandit accompagnée par la plus douce musique qui soit.

" On a osé offrir, dès le plus jeune âge, ce beau répertoire classique. On prend le temps. Au plus on a des tout-petits au plus l’accueil et la sortie demande du temps. Et pour les adultes aussi. Si les adultes sont confortables, les enfants aussi ".

Fabienne van den Driessche et Benjamin Eppe au micro de François Caudron