Petit Château : la tension sur le terrain entraîne une fermeture temporaire du dispositif d’accueil des candidats réfugiés à Bruxelles

Pour Sotieta Ngo, directrice générale de l’association CIRE, qui coordonne les initiatives en faveur des réfugiés, cette situation risque de jeter à la rue des mineurs non accompagnés et des femmes avec enfants qui ne peuvent pas s’inscrire et bénéficier d’un accueil d’urgence. Pour elle, la situation des dernières semaines où l’on attribue des priorités à l’entrée au centre pose de réels problèmes et est à l’origine d’une montée des tensions : "Ces tris que l’on dénonce, car il faut le rappeler, toutes ces personnes ont un droit et le cas des hommes seuls est le même que celui des mineurs non accompagnés, ils sont juste vus comme étant moins vulnérables mais le droit est le même pour tous".