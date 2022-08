Petit-Château : des citoyens bénévoles permettent à des demandeurs d'asile de se laver

L'opération a été rendue possible grâce à une convention signée entre la Ville de Bruxelles et Fedasil. Elle répond à un manque de moyens du Petit-Château, qui ne peut pas assurer le minimum d'hygiène aux demandeurs d'asile. De son côté, la direction de l'institution salue l'initiative des associations et dénonce une "politique inhumaine" menée par l'Etat.