Petit bateau, grande histoire : Philippe Jauniaux est en visite à l’espace gallo-romain de Ath

C’est au cours de l’été 1975, qu’un site gallo-romain d’importance internationale est mis à jour à 2,5m de profondeur à Pommerœul, près de Bernissart. Les vestiges permettent de révéler un site occupé de la période néolithique à l’époque romaine. L’occupation la plus importante se dévoile sous la forme d’une agglomération gallo-romaine située au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une rivière (La Haine). Une situation qui lui conféra probablement un rôle commercial et artisanal prépondérant pour les régions situées au nord de la ville antique de Bavay. Pommerœul était doté de zones portuaires, d’habitations et d’artisanats, de puits, de nécropoles, etc…