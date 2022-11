"Petit ange" : un téléfilm inédit avec Anny Duperey et Alexia Barlier

Alexia Barlier

C'est à 14 ans qu'Alexia Barlier découvre la comédie en interprétant Viola dans La Nuit des Rois de Shakespeare. Toujours au lycée, elle suit pendant trois ans les cours préparatoires des Cours Simon. Elle se forme ensuite aux Cours Viriot et au Laboratoire de l'Acteur. Ses premiers pas d'actrice, elle les fait en tant que Talent Adami à Cannes dans les deux courts-métrages Les Comédiennes des frères Larrieu.

Elle apparaît ensuite aussi bien au cinéma qu'à la télévision dans des rôles très hétéroclites : la super-soldate Kali dans la série d'action éponyme, Josiane la sauveteuse dans Tempêtes, jeune mère célibataire dans la série La Loi, avocate dans le film L'Affaire SK1, la doctoresse Hélène Maurier dans Nina, ou encore une professeure de français au passé mystérieux dans La Forêt. Bilingue Français-Anglais et ayant la double nationalité, française par son père et néo-zélandaise par sa mère, Alexia a un agent à Londres et aux États-Unis, ce qui lui a notamment valu de décrocher un rôle dans le film américain 13 hours. On l'a récemment vue sur La Une dans la série Sophie Cross où elle incarne avec justesse et sensibilité une ex-avocate devenue flic suite à la disparition de son fils Arthur.

Dans Petit Ange, elle incarne Clara qui de retour dans la maison de son enfance, va remuer le passé et faire face à sa mère… et ses démons.