Petit à petit, l’industrie musicale délaisse l’anglais pour d’autres langues

BTS n’a sorti que trois morceaux en anglais depuis le début de sa carrière, à savoir "Dynamite", "Butter" et "Permission To Dance". Mais cela n’empêche pas le boys band de toucher un public de mélomanes de plus en plus important. Il a gagné 19,6 millions d’abonnés sur YouTube en 2021, selon les données de Viberate. D’autres groupes sud-coréens comme BlackPink profitent de cet engouement pour la K-pop, et plus généralement pour les artistes qui ne chantent pas en anglais.