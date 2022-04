Peter Wohlleben, garde forestier, défend les arbres à travers ses best-sellers

Garde forestier, devenu auteur à succès en défendant les arbres envers et contre tout, l’Allemand Peter Wohlleben vend des best-sellers, donc du papier… mais il pense que nous consommons trop de bois.

Le paradoxe ne lui a pas échappé. Dans "Le Siècle des arbres" (éditions Les Arènes), paru en français jeudi, il écrit entre autres qu’une priorité pourrait être de fabriquer moins de papier toilette, lequel "peut être considéré comme le talon d’Achille de la civilisation moderne".

Et "si nos forêts n’étaient plus en état de fournir suffisamment de matière première pour satisfaire à tous nos besoins, personnellement j’opterais pour un nouveau type de toilettes [avec douchette et brosse] afin qu’on puisse utiliser le papier pour fabriquer des livres", poursuit-il.

L’hypothèse paraît catastrophiste. Mais la rapidité du changement climatique fait que la tendance récente n’est pas bonne, d’après ce qu’il observe dans sa région de l’Eifel, au sud de Cologne (ouest de l’Allemagne).

"Le Siècle des arbres" raconte ainsi comment sa forêt, celle où il travaille, a mal vécu trois étés extrêmement secs entre 2018 et 2020. Si elle s’est adaptée, elle en est ressortie plus vulnérable.