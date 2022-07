Peter von Kant de François Ozon

Respectant et assumant l’aspect volontairement théâtral et bavard du film de Fassbinder, François Ozon dynamise l’ensemble grâce à une mise en scène moins statique. Les deux ou trois pièces de l’appartement sont astucieusement utilisées comme autant de décors et d’ambiances du film, quand les dialogues toujours aussi mordants sont assénés avec une énergie réjouissante.

Ce huis clos est aussi l’occasion pour le réalisateur de livrer à travers ce personnage de Peter von Kant une réflexion sur l’emprise et la dépendance affective tout en proposant un portrait du cinéaste allemand centré sur son histoire d’amour avec le jeune Amir. En cela Denis Ménochet, formidable, compose un Peter von Kant qui tel un ogre en son palais se révèle tour à tour monstrueux, drôle, cruel, pathétique et émouvant. Autour de lui Isabelle Adjani campe à merveille une diva très hollywoodienne et Stefan Crepon, étonnant de présence, interprète Karl, ce personnage mutique et supposément effacé. Quant à Khalil Ben Gharbia dans le rôle d’Amir, il est la révélation du film, et Hanna Shygulla dans celui de la mère de Peter (elle était déjà au générique du film de 1972), un autre des hommages de François Ozon à Fassbinder.

N'hésitez pas à aller voir " Peter Von Kant " !