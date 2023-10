Peter Sagan, la rock star du peloton, prend sa retraite après 3 titres mondiaux et 14 années professionnelles

Peter Sagan, 33 ans, tire sa révérence ce dimanche au Tour de Vendée. Le Slovaque poursuivra sa carrière en VTT avec en tête les JO de Paris 2024. Sagan laisse derrière lui un palmarès énorme, une gueule qui manquera dans le peloton et aussi une trace indélébile dans le monde du vélo.

121 victoires pros, trois fois champion du monde de suite, Sept maillots à pois sur le Tour de France (un record). Et plus encore. Énumérer la liste des succès de Peter Sagan prendrait tellement de temps. Si la fin de sa carrière s’est faite en mode mineur, Sagan aura marqué toute une génération tant son profil plaisait au monde du cyclisme. Il a soufflé un vent de jeunesse début des années 2010. Surnommé Hulk pour ses maillots verts ou encore Terminator dès son plus jeune âge, Sagan suit le principe du "Why so serious (pourquoi être sérieux)".

Car le mec est bourré de talent. Et il le montre dès son plus jeune âge. Fougueux, Sagan arrive tôt dans le peloton. Si aujourd’hui, les jeunes coureurs sont légion, lorsqu’il commence sa carrière, ils sont peu nombreux. Âgé de 20 ans, Sagan débarque dans le monde pro et ouvre son compteur de victoire dès sa première saison.

On est alors en 2010 et Peter évolue pour l’équipe italienne Liquigas-Doimo. S’il impressionne pour sa première course au Tour Down Under, Sagan fera encore mieux à Paris-Nice.

Alors qu’il ne devait pas disputer la course au soleil, il repart de là avec deux victoires (3e et 5e étape) et le maillot vert. Il remporte encore trois autres victoires cette année-là et termine à la 28e place au classement UCI. Tout ça à 20 ans. Sa carte de visite est déjà laissée presque partout où il passe.