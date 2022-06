Peter Sagan, après l'ombre, la lumière retrouvée sur son terrain suisse

Des débuts prometteurs

Peter Sagan passe chez les pros en 2010. Ses premiers succès arrivent rapidement. Alors qu’il ne devait pas y participer, il se retrouve sur la ligne de départ du Paris-Nice et remporte au sprint la troisième étape, puis la cinquième. La machine est lancée. Il remporte la première étape du Tour de Romandie. S’ensuit le Tour de Californie où il signe ses quatrièmes et cinquièmes victoires de la saison. Il y remporte le classement par points et le classement du meilleur jeune de la course. Pas mal.

En 2011, il arrive premier sur quinze étapes. En mai, au Tour de Californie, il s’adjuge le classement par points. Quelques semaines plus tard, il remporte deux étapes (les premières d’une très longue liste) du Tour de Suisse et s’adjuge aussi le classement par points. Dans la foulée il remporte trois étapes sur son premier grand Tour, la Vuelta.

L’année suivante, en 2012, Sagan continue son ascension, 16 étapes remportées dont une lors de son premier Tour de France en plus des cinq au Tour de Californie, des quatre au Tour de Suisse et des autres.

Inarrêtable Hulk

2013 est sûrement une des plus belles années de sa carrière. Il s’adjuge 22 victoires, 5 courses et 17 étapes. Pour des raisons évidentes on ne va pas toutes les citer mais en voici une belle partie. Encore une victoire d’étape au Tour de France, deux au Tour de Suisse, deux au Tour de Californie. Parmi ses victoires on compte aussi Gand-Wevelgem et la Flèche Brabançonne, rien que ça. Hormis ces victoires, Peter Sagan prend la tête du classement UCI avant de la perdre, et s’adjuge plusieurs places d’honneur tout au long de la saison.

En 2014, en plus d’une neuvième étape remportée au Tour de Suisse, Sagan fait des flammes au Tour de France. Dans la première semaine, il termine les sept premières étapes dans les cinq premiers, exploit qui n’avait plus été fait depuis Charles Pélissier… En 1914. Il remporte le maillot vert pour la troisième fois consécutive. En trois participations, Sagan a passé 58 des 60 étapes possibles avec ce maillot.

Il gagne le Tour de Californie en 2015 et remporte deux étapes du Tour de Suisse, encore. Il conserve le maillot vert au Tour de France pour la quatrième année consécutive. Il s’adjuge aussi la troisième étape du Tour d’Espagne mais est renversé par une moto lors de la septième étape. Furieux, il termine l’étape mais rentre chez lui le lendemain pour préparer les championnats du monde, qu’il remportera.

En 2016 Peter Sagan prend la tête du classement UCI, est champion d’Europe et champion du monde pour la deuxième année consécutive. Il remporte le Tour des Flandres et s’illustre, comme à son habitude, aux Tours de Californie, de France et de Suisse.

Il confirme ses résultats en 2017 mais perd la tête du classement mondial. En septembre il remporte le Grand Prix cycliste du Québec pour la deuxième fois, la centième victoire de sa carrière professionnelle. Quelques jours après il devient le cinquième ainsi que le plus jeune coureur à être champion du monde pour la troisième fois consécutive.

En 2018, il s’illustre sur les routes du nord puisqu’il remporte Gand-Wevelgem pour la seconde fois mais aussi Paris-Roubaix. Il s’adjuge une sixième fois le maillot vert lors du Tour de France, malgré une blessure. Il devient le deuxième coureur de toute l’histoire du Tour à avoir franchi la barre des cent jours avec un maillot distinctif après Eddy Merckx. En 2019, il s’adjuge, entre autres, une nouvelle fois une étape au Tour de Suisse et une au Tour de Californie mais rencontre des difficultés et peine à se montrer a top de son cyclisme.

Reculer pour mieux rouler

En 2020, après quatre mois d’arrêts à cause de la pandémie, Sagan s’aligne, sur différentes courses. Il se rend au Strade Bianche, au Milan-Sa Remo, au Criterium du Dauphiné, au Tour de France, au Tour d’Italie où il remporte la dixième étape, sa seule victoire de la saison malgré un bon nombre de participations. pa terrible comme saison mais il compte désormais au moins une victoire sur chacun des trois grands tours.

Il revient plus vaillant en 2021. Il participe pour la première fois au Tour du Catalogne où il ouvre son compteur des victoires de l’année en remportant la sixième étape. Il remporte ensuite la première étape de Romandie et enchaîne avec un troisième succès lors de la dixième étape du Giro. A l’issue de la course italienne, il ramène le maillot cyclamen.

Désormais coureur de l’équipe française TotalEnergies, 2022 est une année de changement pour Peter Sagan. Affaibli par des tracas de santé, le coureur slovaque connaît un début de saison mitigé avant de revenir plus solide sur le Tour de Suisse. Dix ans après ses premiers succès, l'excellent sprinteur, ambassadeur charismatique du cyclisme contemporain, n'a pas fini de s'illustrer.