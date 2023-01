Peter Sagan dispute (peut-être) ses dernières courses sur route, il va revenir au mountainbike pour les JO de Paris 2024

Le Slovaque Peter Sagan ne disputera plus de courses WorldTour après 2023 afin de se concentrer sur le mountainbike et tenter de participer aux Jeux Olympiques en 2024. Le triple champion du monde l’a annoncé jeudi soir sur Instagram.

"Aujourd’hui, jour de mon anniversaire, j’ai décidé de vous annoncer mon programme", a expliqué Sagan, qui fêtait son 33e anniversaire jeudi. "Ce sera ma dernière année sur le vélo de route comme professionnel. L’année prochaine, je resterai dans l’équipe TotalEnergies, mais je veux me concentrer sur la qualification aux Jeux Olympiques en mountainbike. Je veux encore disputer des petites courses sur route, mais ce à quoi je pense, c’est de ne plus faire de courses WorldTour et arriver bien aux Jeux. Et après on verra. Disons que là, c’est la dernière année où vous me verrez sur des courses WorldTour". "Je crois que ça peut être une belle aventure", a ajouté le Slovaque. "Je ne veux pas partir du cyclisme comme ça, je veux faire une autre aventure un peu différente. Nous allons de l’avant avec nos projets et on va encore s’amuser".