Peter Sagan chute et abandonne pour son dernier Paris-Roubaix

Peter Sagan est une des premières victimes de cette 120e édition de Paris-Roubaix. Le Slovaque a chuté dans le troisième secteur pavé du jour (Quiévy à Saint-Pyton) à 152 km de l’arrivée. Le Slovaque, vainqueur de l’édition 2018, est resté un long moment sur le bas côté alors que les Belges Sébastien Grignard et Piet Allegaert ont également frappé le sol.

Grimaçant de douleur, l’ancien triple champion du monde a enlevé son casque et s'est résigné à abandonner, au même titre que ses équipiers Daniel Oss et Maciej Bodnar, tombés quelques kilomètres plus loin.

Il s’agit du dernier Paris-Roubaix de Peter Sagan qui dispute sa dernière saison sur route avant de se consacrer pleinement au Mountain Bike.