Peter Sagan, à nouveau positif au Covid, quitte le Tour de Suisse

Peter Sagan a été testé positif au Covid-19 ce samedi et ne prendra donc pas le départ de la 8e et dernière étape du Tour de Suisse.



L’ancien champion du monde est malheureusement un habitué du Covid-19. C’est au moins la troisième fois qu’il est contrôlé positif. Dans son message, posté sur Twitter, il annonce "ne pas souffrir de symptômes" et se sentir "bien".