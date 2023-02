Peter Renkens, chanteur du groupe de newbeat Confetti's, est décédé à l'âge de 55 ans

Peter Renkens, membre du groupe belge de newbeat Confetti's, est décédé à l'âge de 55 ans, a confirmé mardi son ancien producteur Serge Ramaekers à Belga.

Il était le chanteur de Confetti's, un groupe de newbeat qui s'est fait connaître à la fin des années 1980 et au début des années 1990 avec des morceaux tels que The Sound of C, C in China et Put'm Up. La cause de son décès n'est pas encore connue.

La newbeat est un genre de musique électronique, proche de l'acid-house dérivé de la new wave et de la musique industrielle, ayant émergé en Europe à la fin des années 1980 et qui fut populaire entre 1988 et 1992.