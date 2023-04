Peter Pan & Wendy : un acteur porteur de trisomie 21 dans un film Disney pour la première fois

Peter Pan & Wendy, le prochain live action de Disney, sort cette semaine. Peter Pan a déjà eu droit à de nombreuses adaptations en film. Mais ce nouveau long-métrage promet d’innover par rapport aux anciens. Le réalisateur, David Lowery, a opéré plusieurs changements pour rendre l’adaptation plus inclusive, que cela plaise ou non.

Les principales modifications concernent les "Garçons Perdus", ces enfants bagarreurs qui vivent au Pays Imaginaire, qui refusent de grandir et qui obéissent aux ordres de Peter Pan. Ils sont six et sont chacun déguisé en un animal. "La Plume", le chef de la bande, sera joué par Noah Matthews Matofsky, un acteur de 15 ans porteur de trisomie 21. C’est la première fois que Disney engage un acteur atteint du syndrome de Down, surtout pour jouer un personnage avec une telle importance.

Quand il a accepté de réaliser le projet, David Lowery a prévenu qu’il comptait adapter Peter Pan en une histoire plus moderne. De nombreuses personnes jugent le film d’animation Disney problématique, notamment dans sa représentation de la tribu indienne. Le réalisateur a voulu rompre avec cette image-là pour en faire un film plus inclusif. Il par ailleurs choisi une actrice d’origine amérindienne pour incarner Lily La Tigresse, annonçant à Total Film que le personnage aura une place bien plus importante que dans l’œuvre initiale et qu’elle sera une fille "forte et dynamique".

D’autres changements ont suscité la colère des fans, notamment : les jumeaux des Garçons Perdus devenus des jumelles, et la fée Clochette incarnée par Yara Shahidi, une actrice noire. De nombreux internautes ont alors déclaré qu’ils boycotteraient le film. Récemment, Lowery s'est confié lors d’une interview avec SFX. Il a défendu l’importance de rendre des œuvres plus inclusives : "Les films devraient s’adresser à tout le monde, et cela ne change en rien le film. C’est la même histoire avec laquelle tout le monde a grandi. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, mais c’est dommage pour eux. Ils vont passer à côté d’une grande expérience cinématographique".