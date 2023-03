"Peter Pan & Wendy" : première bande-annonce de l’adaptation en live-action

Un petit retour à Neverland ? Réalisé par David Lowery, "Peter Pan & Wendy" se dévoile dans une première bande-annonce.

L’adaptation en live-action du film de 1953 qui sera disponible en streaming le 28 avril, est fidèle au texte original. "En faisant Peter Pan & Wendy, nous avons décidé de créer un film qui honore à la fois le texte original de J.M. Barrie et l’adaptation animée de Walt Disney", a confié David Lowery via un communiqué, selon Première. "Nous voulions revigorer notre récit avec une sincérité émotionnelle, un cœur ouvert et un grand désir d’aventure. Des centaines d’artistes incroyables ont passé de nombreuses années à porter ce film à l’écran. Je suis ravi que le public voie leur travail, fasse ce tour et redécouvre ce conte sous un nouvel angle.", a-t-il poursuivi.

Le casting de "Peter Pan et & Wendy" se compose de Jude Law (Capitaine Crochet), Ever Anderson (Wendy), Alexander Molony (Peter), Yara Shahidi (la Fée Clochette) ainsi que d’Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk et Jim Gaffigan.