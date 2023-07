Peter Pan dans le Parc du Château de Beloeil

Cet été du 2 au 20 août 2023, Luc Petit et l’ASBL Les Nocturnales vous invitent au domaine du château de Beloeil pour un fabuleux voyage au cœur du Pays Imaginaire de Peter Pan !

Les spectateurs découvriront l’histoire de Peter Pan dans un parcours scénographié d’environ 45 minutes au cœur des bosquets du Parc du Château de Beloeil.

Il y aura entre 3 à 4 représentations par soirée (parking accessible à partir de 18h) : 19h, 19h45, 20h30, (21h15).

Un espace avec boissons et de la petite restauration sera prévu pour satisfaire les palais des petits et des grands: Le " Mille Sabords ".

Cette année, l’équipage du Capitaine Crochet – incarné par le comédien Olivier Bonjour – sera constitué de 35 bénéficiaires du centre de La Pommeraie. En mettant en scène ces résidents, ce n’est pas le handicap qui est mis à l’honneur mais l’Humain. En réalisant cette démarche d’intégration, nous voulons faire tomber les barrières et porter sur scène le talent d’artistes dont le handicap n’est en aucun cas un frein à l’expression scénique.

Spectacle déambulatoire et pluridisciplinaire mis en scène par Luc Petit et produit par l’asbl Les Nocturnales.

Pour les aventuriers désireux de se remettre des émotions du spectacle et prolonger encore et toujours la magie, nous proposons une séjour Glamping haut de gamme au sein même du domaine de Beloeil. Le temps d’une ou plusieurs nuit(s), ils auront l’opportunité de se ressourcer dans cet écrin de verdure exceptionnel et de découvrir les trésors que recèle la Wallonie picarde. Une occasion exceptionnelle d’observer les étoiles, le temps d’une nuit d’été, dans le décor du " petit Versailles belge ". Les amoureux de la Nature et du cyclisme seront ravis car la région est sillonnée de parcours RaVEL et de randonnées.