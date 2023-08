Peter Pan à Beloeil : plongée dans le monde imaginaire

Le metteur en scène Luc Petit évoque une "balade spectaculaire". Ce spectacle tout public, visuel et sonore ravit les plus petits avec des cascades impressionnantes. Mais les plus grands aussi : "On a des rêves plein les yeux, on est retombé en enfance. C’est magnifique", déclare une dame en fin de représentation.

Peter Pan et son pas de danse sur le toit d’une annexe du château, cette sirène qui tournoie sur son cerceau… Un petit garçon retiendra surtout le saut des acteurs dans une piscine. Cette plongée du public dans le monde imaginaire, Luc Petit la perçoit comme une "entrée dans des tableaux". Le metteur en scène va plus loin : "On rentre comme acteur dans des tableaux et on vit cette histoire, ce qui est très rare".

Plus de 20.000 places ont déjà été vendues. Face à ce succès, de nouvelles dates ont été ajoutées. Le spectacle se joue jusqu’au 20 août.