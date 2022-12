Peter Lindbergh, Untold stories, à l’Espace Vanderborght

La Fondation Peter Lindbergh et la ville de Bruxelles présentent une exposition événementielle dans le bâtiment Vanderborght. Peter Lindbergh, Untold stories, rassemble plus de cent cinquante images dans un espace de béton, brut de décoffrage, qui attend sa rénovation prochaine.

Peter Lindbergh (1944-2019) était un photographe et réalisateur de nationalité allemande. Photographe de mode, il marque les années ’80 en libérant la femme de sa représentation stéréotypée. Il collabore avec des magazines prestigieux en imposant sa griffe. Les photos paraissent dans Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, … Il révèle la personnalité de la femme derrière le modèle. Le Noir et Blanc ne gomme pas l’effet de l’âge et les imperfections du visage. La beauté de l’être est intacte. Les clichés ont une puissance cinématographique. Peter Lindbergh capte la vie en mouvement. Les références à l’expressionnisme allemand sont subtiles. Ils traduisent la culture du photographe. L’univers de Metropolis, de Fritz Lang flirte avec des images célèbres de Cabaret et des ambiances de films de Wim Wenders. Les paysages industriels de l’enfance situés à Duisbourg à proximité de l’aciérie Krupp ont marqué l’œil du photographe. Les décors de ses photos oscillent entre l’univers de la machine et du fer et les vastes espaces naturels, Deauville, Le Touquet ou la Camargue.

Benjamin Lindbergh, le fils du photographe, président de la Fondation Peter Lindbergh, au micro de Pascal Goffaux.