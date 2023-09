Peter Gabriel sort "Love Can Heal" à l'occasion de la Lune Bleue

Écrit et produit par Peter, Love Can Heal est "un morceau rêveur et expérimental avec une certaine imagerie abstraite", dit-il, "un tapis sonore, une tapisserie où les choses sont tissées ensemble, ne sont pas nécessairement censées ressortir, mais font simplement partie d'un tout".

“Love Can Heal " avait été interprétée lors de la récente tournée i/o, mais elle avait déjà été jouée la première fois lors de la tournée Rock, Paper, Scissors de Peter Gabriel et Sting en Amérique du Nord en 2016.

" " Love Can Heal " date de 2016 et j'ai commencé à la jouer au milieu de la tournée. Je l'ai dédiée à Jo Cox, la députée britannique brutalement assassinée par un extrémiste, que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur le leadership. Je pense que cette chanson s'inscrit parfaitement dans les thèmes de l'album, dans le sens où i/o parle de ressentir et d'être connecté à tout et, d'une certaine manière, la prochaine évolution du fait d'être connecté aux choses est un sentiment d'amour pour tout... "

" ... cela semble banal de dire "l'amour peut guérir", mais je crois vraiment que c'est un élément clé et que lorsque les gens ressentent l'interaction, la chaleur, le don, qu'ils font partie de quelque chose de vivant et qu'ils ne sont pas isolés, ils sont beaucoup plus susceptibles d'aller bien et d'être en mesure d'offrir davantage eux-mêmes. La musique a commencé par cette séquence méditative et répétée, et l'essence de tous ces sons était d'essayer de créer une palette sensuelle. "

" Avec le travail effectué par Hans-Martin Buff sur le mixage immersif, on a l'impression d'être touché à de nombreux endroits, et ce devrait être un endroit où l'on peut se laisser aller à la rêverie. C'était mon objectif.”