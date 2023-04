Peter Gabriel sort "i/o", plage titulaire du prochain album

Peter Gabriel collabore avec un artiste différent pour chaque chanson, et le titre de ce mois-ci est accompagné d'une image de couverture représentant le travail d'Olafur Eliasson, que Peter a rencontré pour la première fois lorsque l'artiste lançait son projet "Little Sun".

" Olafur Eliasson est un artiste extraordinaire qui, à bien des égards, est le roi de la lumière. Une grande partie de son travail est liée à la lumière et à la nature, et j'ai vraiment senti que pour cette chanson en particulier, il serait absolument parfait, et j'ai été ravi quand il a dit oui. Ce morceau s'intitule Colour experiment no. 114, et date de 2022."

"Je pense qu'Olafur est un mélange d'artiste, de scientifique et de magicien. Il a toujours une mission et quelque chose à dire sur le monde, la nature, la lumière et l'expérience que nous en avons, ce qui nous aide à reconsidérer la manière dont nous interagissons avec notre environnement."

Le 22 mars dernier,nous découvrions le Bright-Side Mix signé Spike Stent du titre " Playing For Time " de Peter Gabriel. Précédemment, c’était le Dark-Side Mix qui avait d’abord été partagé, et, un autre bonus a aussi été ajouté : l’In-Side Mix de Hans-Martin Buff.

Précédemment, Peter Gabriel avait partagé " The Court " en version "Dark Side" et puis en "Bright Side". Un nouveau mix de son single "Panopticom", qui le voyait revenir après 21 ans, "Panopticom (Dark-Side Mix)" faisait suite à "Panopticom (Bright Side Mix)", qui figurera sur i/o, pour lequel on attend toujours une date de sortie, malgré une tournée déjà annoncée qui passera notamment par la Belgique. Vingt-deux concerts sont au programme, dont un sur le sol belge. Le rendez-vous est fixé au mardi 6 juin au Sportpaleis d’Anvers !