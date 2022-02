Peter Gabriel : son départ compliqué de Genesis

Mais comment la période Genesis avec Peter Gabriel s’est-elle achevée ? C’est ce que nous allons voir dans ce Last Time.

C’était en 1968 que Genesis a sorti son premier album, à cette époque-là Peter Gabriel était chanteur mais Collins n’en était pas encore le batteur… C’est dans les années 70, principalement avec les albums Foxtrot (72) et Selling England By The Pound (73), que le groupe trouve sa réelle identité… Son public, qui grandit de plus en plus, lui est très fidèle.

Les concerts du groupe sont souvent épiques, mémorables… Grâce à la virtuosité des musiciens, évidemment, mais aussi grâce au style hyperthéâtral de Peter Gabriel, qui aime se déguiser, se maquiller, surprendre le public… en changeant plusieurs fois de costumes parfois sur le même titre… Voire à débarquer sur scène déguisé… en fleur !

Malheureusement cet aspect très théâtral, coloré n’amuse pas toujours les musiciens du groupe, notamment parce que la presse relate alors plus les attitudes et les vêtements de Gabriel dans ses reviews de concert que le concert en lui-même. Le claviériste Tony Banks, très impliqué dans le processus créatif et musical du groupe a beaucoup de mal avec les accoutrements de Gabriel et ça ne se passe pas toujours bien, parfois de violentes disputes éclatent entre…

(la suite en audio ci-dessus)

