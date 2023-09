Peter Gabriel, Sheryl Crow et Nile Rodgers engagés dans une lutte contre la violence armée

Billie Eilish et Peter Gabriel ont rejoint une nouvelle coalition musicale qui lutte contre la violence armée.

Artist For Action To Prevent Gun Violence, à laquelle participent également Sheryl Crow et Nile Rodgers, se décrit comme une organisation "apolitique" qui demande aux Américains de se porter volontaires et de voter pour éradiquer la violence armée dans le pays.

Billie Eilish a déclaré dans un communiqué : "En tant que communauté d'artistes, nous devons nous unir pour faire changer les choses. "

Peter Gabriel a ajouté : "Cela doit cesser. Tant de morts inutiles. Tant de souffrances. Il suffit d'un peu de bon sens".

Parmi les autres membres de l'organisation figurent Rufus Wainwright, Pixies, Sofi Tukker et Bush, qui participeront à un événement de lancement de l'organisation à New York le 22 septembre.

Gavin Rossdale, membre du groupe, a déclaré : "En tant que père, je suis stupéfait par la violence des armes à feu en Amérique, et en tant que musicien, j'ai la chance de pouvoir m'y opposer. "

"Il s'agit d'une crise des droits de l'homme qui échappe à tout contrôle. En 2023, plus de 400 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis, dans des magasins, des matchs de football, des défilés ou des écoles. Chaque personne, en particulier les enfants, mérite le droit d'être et de se sentir en sécurité. "

L'association Artist For Action To Prevent Gun Violence a été créée par le musicien Mark Barden, dont le fils a été tué lors de la fusillade de l'école Sandy Hook en 2021.

"Après l'assassinat de mon fils Daniel à l'école primaire de Sandy Hook, j'ai mis ma carrière de guitariste professionnel entre parenthèses pour me consacrer à la prévention de la violence armée", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"S'il vous plaît, rejoignez-moi, comme des centaines d'autres artistes, musiciens, acteurs, athlètes et des gens comme vous pour mettre enfin un terme à cette violence insensée. "

Le 31 août, Peter Gabriel a sorti " Love Can Heal” à l’occasion de la Lune Bleue.

Au début du mois d'août, il sortait un titre uptempo intitulé "Olive Tree", huitième single extrait de son nouvel album i/o , qui sera bientôt disponible.

" So Much " nous arrivait en juillet," Road to joy " était arrivé au début du mois de juin, faisant suite à "Four Kinds of Horses" (avec Brian Eno), la plage titulaire "I/O", " Playing For Time ", " The Court " et " Panopticon ".