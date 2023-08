Peter Gabriel poursuit la découverte de son prochain album avec "Olive Tree"

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de pleine lune, nous avons droit au tout nouveau single de Peter Gabriel.

Il s’agit d’un titre uptempo intitulé "Olive Tree". C’est le huitième single extrait du nouvel album i/o de Peter Gabriel, qui sera bientôt disponible.

Dans un communiqué, on peut lire qu' "Olive Tree" est une chanson sur "la connexion, examinant les façons dont la nature interagit et explorant le potentiel d’élargissement de l’expérience humaine".

"D’une certaine manière, je pense que nous faisons partie de tout et que nous avons probablement des moyens de nous connecter, de communiquer avec tout, et nous les fermons souvent", explique Peter Gabriel. "Nous ne voulons voir et écouter que les choses qui nous semblent importantes et pertinentes, et nous excluons le bruit de tout le reste, alors que, probablement, cachées dans ce bruit, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous aider à prendre conscience de notre place dans ce monde futur."

"Je voulais qu’il y ait une certaine rapidité, mais je voulais aussi qu’il y ait une part de mystère. Je pense qu’il s’agit en quelque sorte d’une célébration et qu’il y a un réel sentiment d’être en vie".

La chanson fait également partie d’un projet lié au cerveau sur lequel Peter travaille actuellement et qui est influencé par les recherches sur la lecture du cerveau du laboratoire de Jack Gallant à Berkeley et par le travail de Mary Lou Jepsen à Openwater. Tous deux sont engagés dans une recherche permanente sur les systèmes cognitifs et les neurosciences computationnelles.

"Cela nourrit l’idée que nous ne sommes plus des îlots ayant leurs propres pensées, mais que nos pensées vont s’ouvrir au monde extérieur", poursuit l’artiste. "La 'lubrification' qui permet à la société de fonctionner est basée, en partie, sur l’impossibilité de lire ce qui se passe dans l’esprit des autres, donc à moins que nous ne soyons plus à l’aise avec ce que nous sommes vraiment, nous préférerons probablement rester en partie enterrés dans nos mondes privés".