Peter Gabriel : les images du premier concert solo en dix ans

Peter Gabriel a donné le coup d’envoi de sa très attendue tournée mondiale i/o en se produisant au Tauron Arena Kraków, en Pologne, un stade d’une capacité de 18.000 places.

Pour son premier concert solo complet depuis la dernière tournée Back To Front de 2014, l’ancien chanteur de Genesis a joué un set de 23 chansons pour la plupart issues de son prochain album i/o.

Il a joué les cinq singles déjà dévoilés, "i/o", "Panopticom", "The Court", "Playing For Time" et "Four Kinds Of Horses" – et a présenté en première mondiale cinq autres titres, intitulés "Olive Tree", "Home", "Road To Joy", "And Still" (dédié à sa mère) et "Live And Let Live". Les fans ont aussi pu profiter de classiques tels que "Sledgehammer", "Red Rain", "Don’t Give Up", "Big Time" et "Solsbury Hill".

L’artiste a terminé par "In Your Eyes" – à l’origine un duo de 1986 avec Youssou N’Dour – et l’hymne protestataire de l’époque de l’apartheid, "Biko". Le concert suivant a eu lieu ce samedi soir à l’Arena di Verona, à Vérone, en Italie.