Peter Gabriel le 6 juin 2023 au Sportpaleis d’Anvers

Pour la première fois depuis 2014, la légende vivante Peter Gabriel confirme à nouveau une tournée hors des frontières nord-américaines. En effet, la tournée qui suivra son nouvel album 'i/o' aura un volet européen qui démarrera le 18 mai à Cracovie, en Pologne. Vingt-deux concerts sont au programme, dont un sur le sol belge. Le rendez-vous est fixé au mardi 6 juin au Sportpaleis d’Anvers !

On peut s’attendre à de nombreuses nouveautés issues de ‘i/o’sur la setlist, qui comprendra également de nombreuses surprises et tous ses plus grands titres. Gabriel sera rejoint sur scène par son groupe habituel formé par Tony Levin, David Rhodes et Manu Katché.

Les tickets pour le concert à Anvers seront mis en vente le 11 novembre à 10h via livenation.be