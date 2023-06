Peter Gabriel en concert en Belgique : un concert haut en couleur

On notera que, comme à son habitude, Peter Gabriel a retravaillé le traitement de nombreux titres.

On peut, à ce propos, souligner l’arrangement audacieux sur " Digging in the Dirt " sur lequel avait été posée une trompette en mode limite free-jazz rendant l’atmosphère de cette chanson ayant pour thème une dispute de couple encore plus tendue.

Mis à part " Walk through the Fire " composé pour la bande-son du film " Against All Odds " et qui n’est que rarement joué en live (ce fut le cadeau de l’ex-Genesis au public belge), on regrettera toutefois que les premiers albums de Peter Gabriel n’aient pas été plus exploités à l’exception de l’incontournable " Solsbury Hill " repris en chœur par la salle et " Biko " qui a refermé le concert.

C’est d’ailleurs sous le visage du militant anti-apartheid assassiné que Peter Gabriel, l’homme tant attaché aux droits de l’homme, a salué son public, comme pour nous dire que les artistes ont aussi le devoir d’être les gardiens de la mémoire.

Il est vrai qu’après un tel concert donné avec autant de sincérité, nous ne sommes pas près d’oublier cette soirée haute en couleurs.