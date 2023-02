Peter Gabriel : écoutez le deuxième single du prochain album !

Peter Gabriel vient de déclarer dans un communiqué adressé à ses fans : " J’ai eu cette idée pour "The Court Will Rise" (la cour va se lever), c’est alors devenu un texte libre et impressionniste qui était lié à la justice, mais il y a un sentiment d’urgence. Une grande partie de la vie est une lutte entre l’ordre et le chaos et, dans un certain sens, la justice ou le système juridique est quelque chose que nous imposons pour essayer d’apporter un élément d’ordre au chaos. On en abuse souvent, c’est souvent injuste et discriminatoire, mais en même temps, c’est probablement un élément essentiel d’une société civilisée. Mais nous devons parfois réfléchir à la façon dont cela est réellement réalisé et utilisé. "

La chanson est en partie inspirée par le travail de NAMATI dont la mission est de fournir aux gens du monde entier un accès à la justice qu’ils ne pourraient pas se permettre autrement. " Je vous recommande de les consulter ", dit l’artiste. " Ils font un travail brillant en rassemblant des équipes partout dans le monde pour aider à résoudre différents problèmes. "



Tout comme la chanson précédente "Panopticom", le single "The Court" proposera des approches différentes via les mixes de Tchad Blake (Dark-Side Mix), Mark ‘Spike’Stent (Bright-Side Mix) et Atmos In-Side Mix de Hans-Martin Buff qui suivront.