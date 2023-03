Peter Gabriel dévoile une première version de "Playing For Time"

Dans un communiqué écrit par Peter Gabriel, on peut lire :

"'Playing For Time' est une chanson sur laquelle je travaille depuis longtemps et que j’ai interprétée en concert, sans paroles, donc certaines personnes la connaissent peut-être. C’est une chanson importante pour moi. Elle parle du temps, de la mortalité et des souvenirs, et de l’idée que chacun d’entre nous a une planète pleine de souvenirs qui se cachent dans le cerveau."



"C’est plus une chanson personnelle sur la façon dont vous assemblez vos souvenirs et si nous sommes prisonniers du temps ou si c’est quelque chose qui peut réellement nous libérer. Je pense qu’il est bon de se pousser vers des expériences plus audacieuses ou plus intéressantes, car cela vous permettra d’avoir des souvenirs plus riches pour vous nourrir quand vous aurez mon âge. Chaque expérience significative que vous vivez vous apprend quelque chose."

Précédemment, Peter Gabriel avait partagé " The Court " en version "Dark Side" et puis en "Bright Side". Un nouveau mix de son single "Panopticom", qui le voyait revenir après 21 ans, "Panopticom (Dark-Side Mix)" faisait suite à "Panopticom (Bright Side Mix)", qui figurera sur i/o, pour lequel on attend toujours une date de sortie, malgré une tournée déjà annoncée qui passera notamment par la Belgique. Vingt-deux concerts sont au programme, dont un sur le sol belge. Le rendez-vous est fixé au mardi 6 juin au Sportpaleis d’Anvers !