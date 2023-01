Peter Gabriel dévoile une nouvelle version de son single "Panopticom"

L’année passée, Peter Gabriel a travaillé avec le groupe Arcade Fire sur le titre “Unconditional II (Race and Religion),” et a travaillé avec Brian Eno sur un album caritatif pour le Jour de la Terre. Il a aussi repris "Here It Is" pour un album hommage à Leonard Cohen.

En juin dernier, c’est le batteur Manu Katché qui avait révélé être en train de travailler sur le nouvel album de Peter Gabriel.

A la question " Travaillez-vous sur d’autres projets ? ", il a répondu " : Je vais sortir un nouvel album avec Peter Gabriel en fin d’année et nous ferons une tournée aux États-Unis et en Europe en 2023. "

A un autre moment de l’interview, il lui a été demandé quelle rencontre professionnelle a été la plus marquante, Manu Katché a alors répondu " Celle avec Peter Gabriel dans les années 80 puisque ça a fait exploser ma carrière. Je jouais à l’époque avec son bassiste pour une artiste française (Catherine Lara) et c’est lui qui m’a recommandé auprès de Peter Gabriel. Il a apprécié ma formation classique et le fait que je jouais du rock. On a enregistré l’album So et ça a été le début de toutes mes autres collaborations avec des artistes internationaux. "

De son côté, Peter Gabriel avait confirmé l’information au magazine italien SPECCHIO, postant aussi des photos de lui, en compagnie de Tony Levin, David Rhodes et Manu Katche aux Real World studios.