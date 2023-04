Peter Gabriel dévoile deux versions alternatives d’I/O

Ce 20 avril est le jour de la nouvelle lune, et donc de la sortie de nouvelles versions de titres de Peter Gabriel, qui continue à égrener les morceaux de son futur album I/O au rythme du calendrier lunaire.

Aujourd’hui, découvrons les mix Dark-Side et In-Side de la plage titulaire de l’album. Ils sont signés, comme de coutume, par Tchad Blake (Dark) et Hans-Martin Buff (In).

Une chanson en partie, sur le thème de l’interconnexion de tout, explique Peter Gabriel :

"D’une manière douce, si nous pouvons nous voir comme des individus mieux connectés, toujours dérangés, mais faisant partie d’un tout, alors peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre ? Je n’arrive pas toujours à me mettre dans cet état d’esprit, mais quand j’y parviens, cela m’apporte, si ce n’est du bonheur, du moins un sentiment d’appartenance et un but à atteindre. "