Il y a quinze jours, c’était le Dark-Side Mix qui avait d’abord été partagé, et aujourd’hui, un autre bonus nous arrive : l’In-Side Mix de Hans-Martin Buff.

Ecrit et produit par Peter Gabriel, le titre a été enregistré aux Real World Studios dans le Wiltshire et au Beehive à Londres, avec Tom Cawley au piano. L’arrangement orchestral, réalisé par Ed Shearmur, a été enregistré aux British Grove Studios à Londres avec un certain nombre de musiciens ayant déjà fait partie du New Blood Orchestra.