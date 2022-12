Peter Frampton vend son catalogue

Cette affaire englobe toute l’œuvre musicale de Frampton, depuis l’époque avec The Herd dans les années 1960, en passant par Humble Pie à la fin des années 1960 et au début des années 1970, jusqu’à sa période commerciale la plus réussie en tant qu’artiste solo à partir des années 1970 avec des succès tels que "Show Me The Way ", " Baby, I Love Your Way " et " Do You Feel Like We Do ". L’album live de Frampton de 1976 Frampton Comes Alive ! a d’ailleurs été vendu à plus de 8 millions d’exemplaires et avait été nommé aux Grammy dans la catégorie album de l’année.

"Je suis ravi de rejoindre la famille BMG", a déclaré Frampton dans un communiqué. "En tant qu’artiste avant tout, je suis convaincu que BMG prendra soin de mon héritage et que mes chansons sont entre de bonnes mains."

Thomas Scherer, président marketing de la société, a expliqué au Rolling Stone Magazine que les négociations avaient démarré il y a 3 ans. Il a déclaré que Frampton convenait bien à BMG, qu’il ferait l’affaire avec d’autres artistes de rock classique comme Ringo Starr, George Harrison et Harry Nilsson – ce dernier ayant récemment vendu son catalogue à BMG également.

"Peter Frampton est emblématique et il s’intègre parfaitement à notre liste", déclare Scherer. "Les différents artistes et icônes avec lesquels il travaillait, Bowie, Harry Nilsson, ainsi que les artistes avec lesquels nous travaillons nous, se ressemblent parfaitement. Cela correspond à notre expertise, c’est la musique que nous allons pouvoir commercialiser."

Cet accord intervient alors que les acquisitions de catalogues ont ralenti par rapport au boom de 2020. Grâce en partie aux faibles taux d’intérêt et à des sociétés comme Hipgnosis qui font grimper le marché en proposant des offres en espèces sans précédent pour les droits d’édition des auteurs-compositeurs, la frénésie d’achat par catalogue a été l’une des tendances les plus importantes de l’industrie musicale ces dernières années.

De nombreux grands noms ont déjà franchi le pas de la vente de leur catalogue… on pense à Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers, Huey Lewis and The News et David Crosby. Les derniers concernés sont Genesis, Mike and the Mechanics et Phil Collins, dont les catalogues ont été rachetés pour pratiquement 300 millions de dollars.

Le mois dernier, Peter Frampton donnait un émouvant concert d’adieu à Bruxelles auquel assistait notre animateur Laurent Debeuf et dont le compte rendu est à lire ici. Ce dernier retraçait aussi toute sa carrière dans l’émission Guitar Heroes à réécouter ci-dessous :