Peter Frampton rend hommage à John Regan (bassiste d’Ace Frehley)

John Regan, qui jouait de la basse dans le groupe Frehley’s Comet d’Ace Frehley, est décédé à l’âge de 71 ans.

Cathy Merring-Regan, l’épouse de Regan, a confirmé la nouvelle sur Facebook la semaine dernière (7 avril), via un message partagé par un ami de la famille. "C’est avec le plus grand chagrin et la plus grande tristesse que je vous annonce que John est décédé cet après-midi. Tant de gens ont posté des messages d’amour et de condoléances sur son téléphone. "

L’une de ses citations préférées était "Tout ce que l’on peut emporter avec soi est ce que l’on a donné". En lisant vos messages, je sais qu’il a beaucoup donné et que beaucoup d’amour lui a été envoyé. Il est décédé subitement, mais c’était son souhait".

Depuis, de nombreux musiciens et d’autres personnes ont partagé leurs hommages en ligne, notamment Peter Frampton, qui a écrit : "Il n’y a qu’une poignée de personnes, si ce n’est aucune, qui entrent dans votre monde et qui enrichissent vraiment votre vie. J’ai perdu l’un de mes amis les plus proches. Il a certainement embelli ma vie avec ses talents personnels et musicaux. John Regan était le meilleur d’entre nous. "