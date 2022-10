Peter Frampton et sa carrière extraordinaire dans Guitar Heroes

Peter Frampton avait aussi terminé la partie américaine sa tournée d’adieu. L’ancien guitariste de Herd et Humble Pie a mis un terme à la tournée Finale : "The Farewell Tour" en Californie.

Il a joué 16 morceaux, dont ses grands classiques "Show Me The Way" et "Baby, I Love Your Way", en plus de quelques covers, notamment "Black Hole Sun" de Soundgarden.

Peter Frampton a ensuite ajouté trois morceaux en rappel : "Four Day Creep" d’Ida Cox, "I Don’t Need No Doctor", de Ray Charles et enfin "While My Guitar Gently Weeps" des Beatles.