Peter Frampton continue sa tournée d'adieu

Peter Frampton a annoncé une nouvelle série de dates en novembre dans le cadre de sa tournée "Never Say Never Tour", après être sorti de sa retraite plus tôt cette année.

Cette nouvelle série de concerts débutera le 9 novembre à Louisville, Kentucky, et s’arrêtera à Austin, Texas, Tulsa, Oklahoma et Birmingham, Alabama, avant de se terminer à Nashville le 22 novembre.

"Je voulais remercier tous ceux qui sont venus voir la tournée 'Never Say Never' cet été", a déclaré Frampton dans un communiqué. "Je ne vous remercierai jamais assez pour votre amour et vos encouragements à chaque concert ! J'ai l'intention de poursuivre la tournée en novembre. Je suis juste un gourmand de plaisir et j'espère que vous viendrez nous voir".

En 2019, Frampton a révélé qu'il était atteint d’une maladie musculaire dégénérative appelée myosite à corps d'inclusion (IBM) et avait planifié une vaste tournée d'adieu dans la foulée. Cependant, il a pu reprendre la route pour une série de concerts d'été, et maintenant, les fans auront encore plus d'occasions de le voir en direct

L’auteur de "Baby, I Love Your Way" a vendu récemment, tout comme ses pairs Bob Dylan et Stevie Nicks, son catalogue musical à la société BMG.

En novembre dernier, Peter Frampton donnait un émouvant concert d’adieu à Bruxelles auquel assistait notre animateur Laurent Debeuf et dont le compte rendu est à lire ici. Ce dernier retraçait aussi toute sa carrière dans l’émission Guitar Heroes à réécouter ci-dessous :