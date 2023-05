Peter Depelchin rend "Hommage à Pan" au château de Thozée à Mettet

Pan est un dieu de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux, une créature hybride, mi-homme, mi-bouc, à l’image d’un satyre. La figure de Pan attire l’attention de Peter Depelchin. Elle lui permet d’aborder les questions d’hybridité et de métamorphose qui sommeillent en tout humain. Pan signifie Tout. L’artiste envisage le tout dans une création multimédia. Il recourt à de multiples disciplines : le dessin et le modelage, la sculpture et l’installation, la performance (filmée) et la vidéo.

Peter Depelchin s’intéresse à la mythologie. Il puise ses références dans la culture gréco-latine. Il s’inspire du théâtre antique. Les masques réalisés selon la technique du moulage accusent des déformations, tels les visages qu’il dessine en superposant les silhouettes au fil des changements de pose des modèles. Les masques sont aussi des représentations hybrides.