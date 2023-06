Peter Depelchin décline son Hommage à Pan au Musée Rops, à Namur jusqu'au 17/09

Le dieu Pan est le point de convergence entre l’univers des deux artistes qui honorent chacun à leur manière l’antique dieu de la nature. Dans l’œuvre allégorique de Depelchin, Pan se métamorphose et revêt différents aspects dans des contextes disparates. La variété des sources d’influences de l’artiste et les choix esthétiques qui en découlent permettent de mettre à l’honneur une divinité quelque peu oubliée, le seul dieu qui fut jamais proclamé mort.

Être hybride entre l’homme et l’animal, Pan est à la fois lascif et héroïque, jouisseur et énergique, il laisse libre cours à ses désirs sensuels. Le rapprochement avec Dionysos et les bacchanales évoque les cultes à mystères et les rituels anciens. Peter Depelchin propose au travers du parcours qu’il a imaginé une sorte de culte nouveau tourné à la fois vers l’avenir et vers le passé. À l’instar de Félicien Rops, l’artiste contemporain ambitionne de créer sa propre mythologie afin de questionner les besoins de l’homme moderne.