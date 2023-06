Peter Croonen (Président Genk) sur le Gril : "Même si on rate le titre, Genk reste favorable aux Play-Offs"

PAPIER 2 : MARK VAN BOMMEL (le coach de l’Antwerp… avec qui Genk avait négocié en début de saison avant que le Batave ne signe au Bosuil !) " Mark van Bommel est une vraie plus-value pour le foot belge. Son travail à Anvers est remarquable… et comme joueur, j’étais fan de lui ! C’est le genre de joueur que vous voulez avoir dans votre équipe… plutôt que contre vous ! Son football est très organisé, il laisse peu d’espaces à l’adversaire, c’est vraiment compliqué à déjouer. Et ce n’est pas le type de football qu’on joue ici à Genk… S’il avait signé chez nous ? Il y a eu quelques contacts, mais sans plus… Et s’il avait été entraîneur de Genk, il aurait sûrement adapté son approche à notre noyau. On a une idée très claire du jeu qu’on veut ici et Dimitri De Condé recrute en fonction. Quand on parle avec un coach, il doit s’adapter. L’entraîneur est un passant… A moyen terme, c’est le Directeur Sportif qui est le garant de l’ADN d’un club. Et à long terme, ce sont les supporters qui incarnent l’identité d’un club. "

PAPIER 3 : UNION SAINT-GILLOISE. " C’est une bien belle histoire que le parcours de l’Union Saint-Gilloise… J’ai beaucoup de respect pour cette équipe, ses dirigeants… et aussi son stade : le Parc Duden, c’est un vrai supplément d’âme pour le foot belge ! Après, la question des stades reste un souci chez nous, surtout au niveau des permis d’urbanisme. Ici, à Genk, on veut aussi rénover notre stade… mais pour nous, c’est surtout le financier qui pose problème. Par an, un stade rénové nous rapporterait entre 2 et 7 millions d’euros supplémentaires… Mon joueur préféré à l’Union ? (Il réfléchit) J’avoue avoir un gros faible pour Simon Adingra… mais Victor Boniface et Teddy Teuma sont aussi de fameux joueurs ! Si je souhaite le titre à l’Union, plutôt qu'à l'Antwerp, au cas où il nous échappe à nous ? Permettez-moi de rester diplomate et de ne pas répondre à cette question. (clin d’œil) Disons que les trois clubs méritent le titre."