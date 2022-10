Peter Croonen (Président Genk) avant le choc de dimanche à l’Antwerp (13h30) : "Il faut briser l’hégémonie du Club Bruges pour éviter en Belgique un scénario à la Bayern"

Blason du Limbourg, en pleine santé financière et sportive, le Racing Genk conserve avant tout, en Flandre, l’image de club régional. Vous avez, comme La Gantoise, du mal à sortir de l’ombre médiatique du géant brugeois. Ce combat pourra-t-il être gagné un jour ?

" Quand j’ai repris la présidence du Racing, il y a 6 ans, le club était en moyenne 5e club de Belgique sur ses performances moyennes, au même niveau que… Zulte Waregem ! Aujourd’hui, sur base des 5 dernières années sportives, on est le 2e club de Belgique ! On n’a pas encore la tradition des trois grands clubs historiques que sont Bruges, Anderlecht et le Standard, mais les connaisseurs nous reconnaissent cette qualité de jeu et de gestion. Après, nous n’avons pas encore des résultats aussi stables, d’année en année, que nous le souhaiterions… Mais nous bénéficions d’une énorme reconnaissance à l’étranger… bien plus d’ailleurs qu’en Belgique. Tous les grands clubs, tous les directeurs sportifs, tous les recruteurs en Europe et en dehors connaissent bien notre label de formation car ils savent que les Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Timothy Castagne ou encore Koen Casteels sont sortis de chez nous. Avec tout cela, la reconnaissance médiatique viendra bien un jour… "

Vous fermez les yeux et vous nous racontez le match de ce dimanche…

" Je ne fais jamais de pronostic… (clin d’œil) J'espère en tout cas que ce sera un match ouvert… même si l’Antwerp n’a pas le même jeu que nous. Mais le Great Old joue à domicile, donc j’espère un beau match. On va rester nous-mêmes, sans être naïfs… et on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il arrive, la saison continuera : ce sera beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions du résultat de ce match. "