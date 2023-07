Peter Criss et Ace Frehley ont refusé de revenir pour les derniers concerts de Kiss, selon Gene Simmons

Gene Simmons a révélé qu'il avait demandé aux anciens membres de Kiss, Peter Criss et Ace Frehley, de se produire lors des derniers concerts du groupe, mais que tous deux avaient refusé.

Kiss est au milieu de sa tournée d'adieu "End Of The Road", qui est passée par notre Belgique le 13 juin dernier. Leurs derniers concerts auront lieu au Madison Square Garden, dans leur ville natale de New York, les 1er et 2 décembre.

Les fans espéraient que Criss et Frehley feraient une apparition lors des derniers concerts de Kiss, mais les chances que cela se produise semblent minces : Gene Simmons a déclaré que de nombreuses offres ont été faites mais toutes refusées.

"Pour les fans plus âgés, ceux qui sont là depuis 50 ans, ils sont vieux, et certains d'entre eux veulent voir Ace et Peter. Les fans plus récents ne les ont jamais vus et ne le savent pas", a déclaré Simmons à Linea Rock [via Classic Rock]

"Mais pour les plus anciens, des questions se posent sur Ace et Peter. Eh bien, j'ai demandé à Ace et Peter plusieurs fois 'Voulez-vous venir pour les rappels ? Voulez-vous faire quelques concerts ? Et ils ont tous les deux répondu 'non'. Je ne sais donc pas quoi dire de plus à ce sujet. "

"Mais ils sont toujours les bienvenus. Il y a beaucoup d'autres grandes stars, des superstars, qui veulent monter sur scène et jouer une chanson. Peut-être que la meilleure chose à faire est de terminer comme nous avons commencé : quatre gars avec des guitares. Pas de claviers, pas de synthétiseurs, rien. On joue, c'est tout".

Frehley et Criss faisaient partie de la formation originelle de Kiss aux côtés de Simmons et du chanteur et guitariste Paul Stanley. Criss est parti en 1980 et Frehley en 1982, mais tous deux ont participé aux retrouvailles du groupe en 1996.