Peter Buck et Mike Mills de R.E.M. en live pour les 40 ans du premier album

Tout récemment, Peter Buck a évoqué la période faste de R.E.M. au Classic Rock Magazine.

Les membres se sont séparés en bons termes en 2011 et Peter Buck explique : "Quand ça a commencé à prendre de l’ampleur, je ne sais pas si on a tous aimé ça".

"Quand les aspects non musicaux sont devenus de plus en plus importants, ça m’a enlevé un peu de plaisir", déclare-t-il. "Ça devient le genre de travail que vous n’avez pas vraiment envie de faire, du genre : "Oh, je dois faire un shooting photo aujourd’hui et je n’ai pas envie… Et je n’ai pas non plus envie de prétendre être un acteur dans un vidéoclip".

"J’ai adoré jouer à Glastonbury devant plein de gens et vendre des millions d’albums, mais ça n’a jamais été la raison pour laquelle j’ai choisi ce métier. Et quand on s’est dit qu’on en avait fini avec tout ça, on en a conclu que c’était une expérience géniale qu’on avait partagée. Je ne changerais rien, mais je n’y reviendrais clairement jamais". Lire la suite.