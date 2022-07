Peter Brook a rejoint l'espace vide, il avait 97 ans

Le metteur en scène britannique Peter Brook est décédé samedi à Paris à l’âge de 97 ans.

Il a modifié l’approche du théâtre et de l’opéra, en recherchant la substantifique moelle des textes du grand répertoire, les débarrassant du superflu, les décors et les costumes, dont se paraient les mises en scène héritées du théâtre bourgeois. Peter Brook a été le théoricien de "l’espace vide". Il a renoncé au décor. Il s’est inspiré du "théâtre de la cruauté" d’Antonin Artaud pour établir un contact avec le public. Il a travaillé avec des acteurs de pays différents et de cultures différentes, en Iran et en Afrique, et avec des Indiens aux Etats-Unis.