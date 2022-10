Peter Bosz licencié par l’OL après un début de saison chaotique, Laurent Blanc lui succède

Clap de fin pour Peter Bosz à l’OL. Sur la sellette depuis quelques semaines après le début de saison chaotique des Gones, le coach néerlandais vient d’être limogé par la direction lyonnaise. Débarqué en mai 2021 en remplacement de Rudi Garcia, il n’aura donc tenu qu’un an et demi avant d’être contraint de faire ses valises.

Il paie donc la série de mauvais résultats de l’OL, 7e du championnat, empêtré dans une belle spirale négative et encore accroché par Toulouse ce week-end. A 58 ans, Peter ne Bosz plus et quitte donc son job sur un ultime… 1/15.

Mais comme les choses vont très vite en football, il se murmure que Lyon a déjà trouvé son nouveau coach : Laurent Blanc. Limogé par Al Rayyan en février, l’ancien Bleu devrait donc retrouver un banc de touche au plus haut niveau, lui qui avait officié en tant que coach du PSG entre 2013 et 2016.

Le voilà donc à la barre de Lyon, club qu’il va falloir redresser, et vite. Pas une mince affaire…