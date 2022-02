Pete Townshend des Who : un nouvel album solo en préparation ?

Les derniers titres solo de Pete Townshend datent de 2015, avec ‘Guantanamo’et ‘How Can I Help You’ qui figuraient sur la compilation Truancy : The Very Best Of Pete Townshend.

Du côté des Who, les choses sont moins claires : en mars dernier, Roger Daltrey confiait : "Il y aura-t-il un autre album des Who ? Je ne sais pas. Il n’y a plus de marché pour cela. Tout le monde parle de streaming, mais avez-vous vu ce que cela rapporte aux artistes ? C’est une blague."

"Avant, c’était chouette de sortir un album, quelque chose que les fans appréciaient, et j’en étais très fier. Mais on dépensait beaucoup trop d’argent à les réaliser."

Des propos qui contrastaient fort avec ceux de Pete Townshend qui affirmait peu de temps avant penser à la suite à l’album de 2019 : "Il y a des pages et des pages de paroles en brouillon, et si cela se présente, je m’y mettrai !"

La semaine dernière, on apprenait qu’un film retraçant la carrière du tumultueux batteur des Who, Keith Moon, était en préparation. Le film, dont le nom provisoire est the Real Me (d’après la chanson "Quadrophenia") sera produit par Roger Daltrey et Pete Townshend.