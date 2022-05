Petar Pejčić : "C’est criminel que le Concerto n°2 de Chostakovitch ne soit pas plus souvent joué"

Petar Pejčić sera le second candidat à se produire sur la scène de Bozar. Il interprétera l’œuvre imposée inédite de Jörg Widmann ainsi que le concerto n°2 en sol majeur op. 126 de Chostakovitch. Christine Gyselings nous dresse son portrait.

Il est le plus jeune des candidats encore en compétition. Petar Pejčić nous parle de sa relation avec son instrument, qu’il pratique depuis 16 ans, et qu’il considère comme une part de son identité, du concerto qu’il interprétera en finale, et de la Belgique, qu’il a découverte avec plaisir durant ce mois de mai.

Notre monde en effet ne va pas bien, mais je crois, dans la mesure où nous lisons tous la presse et ses mauvaises nouvelles, qu’aller au concert, aller visiter une exposition est un privilège précieux. Mon rôle est d’offrir le meilleur et d’offrir un moment de bien-être.

Retrouvez la prestation de Petar Pejčić ce lundi 30 mai en radio sur Musiq3 et en télévision sur La Trois et sur Auvio.