Pétaouchnok, une savoureuse comédie montagnarde réalisée par Edouard Deluc

Réalisateur de Mariage à Mendoza, avec Nicolas Duvauchelle et Benjamin Biolay, en 2013 et de Gauguin - Voyage de Tahiti, avec Vincent Cassel, en 2017, Edouard Deluc dit s’être beaucoup inspiré des Naufragés de L’île de la Tortue, avec Pierre Richard, pour réaliser cette comédie d’aventure exotique, à cheval et en ponchos

Chasser, cueillir, pêcher, nager nu dans l’eau froide, s’aimer à la belle étoile… Inscrit dans les sublimes paysages des Pyrénées, le film renvoie chacun des personnages à son désir profond de retour aux sources, loin du stress et de la violence du quotidien. Difficile, toutefois, de toujours déconnecter mais surtout de s’adapter à des conditions extrêmes et à la vie en communauté. Confrontés à des situations complètement folles et improbables, ils vont devoir apprendre à rester zen et à s’entraider. Chacun en vient ainsi, petit à petit, à prendre soin de soi et des autres à mesure que les péripéties s’enchaînent. C’est l’une des très belles surprises du film : non content de faire rire aux larmes, Pétaouchnok dégage une grande chaleur humaine. On tient là, en effet, une comédie rare où l’on se sent bien, et où l’on réapprend à avoir foi dans le monde et son prochain.

Même plus la peine de partir en vacances avec Pétaouchnok : dépaysement, douceur, partage et franche rigolade garantis !