Pétage de plombs sur l’arbitre et friction avec le public pour Shapovalov à Rome

Denis Shapovalov a perdu son calme lundi au tournoi ATP de Rome alors qu’il affrontait l’Italien Lorenzo Sonego au premier tour de cette épreuve sur terre battue. Le Canadien, 16e mondial, s’est en effet mis le public à dos après une altercation avec l’arbitre.

Une discussion très animée qui a commencé lorsque Sonego a rappelé l’arbitre de chaise pour vérifier une balle de service annoncée 'in' par les juges de ligne. L’arbitre principal est descendu sur le court et a donné raison à l’Italien et assigné une double faute au Canadien.